ميلوني تصل لدبي للمشاركة في كوب28

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وصلت اليوم الخميس إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28).

وتشارك ميلوني في فعاليات (كوب 28) بثلاثة تدخلات عامة.

كما ستجري رئيسة الوزراء لقاءات ثنائية على هامش القمة.

ويرافق عدد من الأطباء رئيسة الوزراء وذلك لمساعدة الأطباء الإماراتيين في علاج العديد من المرضى الفلسطينيين القاصرين الذين تم نقلهم إلى الإمارات في الأيام الأخيرة.

وأعلنت الحكومة الإيطالية أنها تدرس إنشاء مستشفى ميداني في غزة بالتعاون مع دولة الإمارات.