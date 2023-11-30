المفوضية الأوروبية: نقدم دعما لسكان غزة التي تشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكدت المفوضية الأوروبية أنها “تقدم بالفعل دعما إنسانيا كبيرا لسكان غزة حيث نشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، لأكثر من مليوني شخص”.

جاء ذلك على لسان مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس في مؤتمر صحفي الخميس، في اعقاب اجتماع لوزراء الصحة للدول الأعضاء في التكتل الموحد في بروكسل.

وقالت إن “هناك أولويات تظل ملحة بما في ذلك إعادة جميع الأجانب إلى وطنهم، وعودة جميع الرهائن. فيما يتعلق بالمدنيين في غزة والدعم الذي يحتاجون إليه في الأسابيع الأخيرة، قدمت مختلف الدول الأعضاء العديد من التبرعات والمواد الأساسية ونحن نتعاون معها”.

وأشارت إلى أن المفوض الأوروبي لإدارة الازمات يانيز لينارسيتش “يتعاون لتقديم الدعم اللازم، والتمويل لغزة من خلال فريق أوروبا ما يجعلنا حاليا أكبر جهة مانحة…العمل مستمر في وضع صعب للغاية”.