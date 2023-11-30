تسريع المساعدات لغزة والهدن وعنف المستوطنين محاور لقاء بلينكن-أبو مازن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت الإدارة الامريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استعرض خلال لقائه اليوم الخميس في رام الله مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) “الجهود الجارية لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك من خلال توسيع فترات الوقفات الإنسانية” للصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إلى أن بلينكن أدان، خلال اللقاء “عنف المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقال إنه سيواصل الإصرار على المساءلة الكاملة للمسؤولين عنها”.

كما تناول اللقاء “الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لتحسين الأمن والحرية للفلسطينيين في الضفة الغربية”، حيث أكد وزير الخارجية مجددا أن “الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتعزيز الخطوات الملموسة لإقامة دولة فلسطينية”.

وحسب وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)، سلّم الرئيس عباس بلينكن “ملفا كاملا حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة بما فيها القدس، من قتل وتدمير وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم”.

كما جدد أبو مازن “التأكيد على رفض ومنع التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشددا على ضرورة تدخل الجانب الأميركي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من طرد للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية”.