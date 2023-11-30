سفير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي: لا لوقف إطلاق النار مع وجود حماس في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رفض سفير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي، حاييم ريجيف وقف إطلاق النار في ظل بقاء حركة حماس في قطاع غزة.

وقال الدبلوماسي الإسرائيلي “طالما أن حماس موجودة، فلن يكون هناك يوم تالي” للحرب، وذلك لأن “وقف إطلاق النار هو انتصار لحماس وخطر على المنطقة بأسرها”، ولكنه أبدى انفتاحا على هدنة إنسانية جديدة.

وقال السفير، الذي يقود بعثة بلاده لدى حلف شمال الأطلسي، “العمليات العسكرية سوف تستمر حتى نكملها، ومهمتنا هي إعادة الرهائن إلى الوطن وتدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية”.

وبشأن حل الدولتين الذي يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي، قال “لم نصل إلى هذه المرحلة بعد”، محذرا مما وصفه بـ”مبادرات وإعلانات سلام أحادية الجانب، دون التشاور مع جميع الأطراف والتي محكوم عليها بالفشل”.