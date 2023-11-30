بوريل: كيسنجر دبلوماسي حقيقي رغم أن نهجه لم يكن محصنًا من الجدل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، الذي توفي عن عمر ياهز المائة عام، “جسد مكانة الولايات المتحدة الأمريكية على المسرح العالمي”.

وأضاف بوريل في مذكرة الخميس أن كيسنجر “بصفته وزيرًا للخارجية سابقًا، ومستشارًا، وأكاديميًا، وحائزًا على جائزة نوبل للسلام، شكلت أفعاله ووجهات نظره السياسة الخارجية للولايات المتحدة وتركت بصمة لا تمحى على الشؤون العالمية”.

وقال منسق السياسة الخارجية الأوروبية “كيسنجر كان دبلوماسيا حقيقيا ومفكرا عميقا. في حين أن نهجه لم يكن محصنًا ضد انتقادات وجدل، إلا أن صوته كان دائمًا يصغي إليه بعناية الشركاء في جميع أنحاء العالم”، كما “أثر نهجه المبتكر على الدبلوماسية والوساطة لأجيال قادمة”.

وأضاف بوريل: “اليوم نحيي شخصية بارزة ورجل دولة حقيقي”.