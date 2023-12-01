ميلوني: أفريقيا لا تحتاج للصدقة بل للتنافس على قدم المساواة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

دبي ـ أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن “جزءاً كبيراً من مشروعنا من أجل أفريقيا (خطة ماتّيّ)، الذي يقوم على التعاون مع القارة الأفريقية، موجه نحو القطاع الزراعي. لكن هدفنا ليس القيام بأعمال خيرية في القارة: أفريقيا لا تحتاج إلى الصدقات، بل إلى شيء آخر: قدرة التنافس على قدم المساواة”.

وخلال حديثها في ندوة “تحويل النظم الغذائية إزاء التغيّر المناخي” في إطار مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المنعقد في دبي، الجمعة، قالت ميلوني، إنه “يجب علينا أن نساعد هذه القارة على الازدهار من خلال الاستناد إلى مواردها”.

وأشارت رئيسة الحكومة الإيطالية، إلى أن “القارة الإفريقية تمتلك 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، وهذا يعني أنها مع التكنولوجيا الكافية والتدريب المناسب يمكنها تلبية احتياجاتها ذاتياً وتحقيق نموها الاقتصادي”.