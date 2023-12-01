إيطاليا-تركيا: ارتياح لنمو العلاقات الاقتصادية ودعوة لحل سياسي لأزمة الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما/دبي – أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، عن “الارتياح المشترك للأواصر الثنائية الممتازة والنمو المستمر في العلاقات الاقتصادية في مختلف القطاعات”، وذلك في لقاء الجمعة على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في دبي.

وأشارت المذكرة الصادرة في روما بهذا الصدد إلى أنه “خلال تبادل الآراء، جرى التطرق إلى آخر تطورات الأزمة في غزة”، حيث أعربت رئيسة الوزراء عن الامل بالتوصل إلى “هدنة إنسانية جديدة”، وشددت على “دور تركيا في تجنب توسع الصراع” في منطقة الشرق الأوسط.

كما “أكد الزعيمان رغبتهما في المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة وأهمية البدء في العمل من الآن للتوصل إلى حل سياسي” للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وأطلعت ميلوني أردوغان على “وصول المساعدات الإنسانية الإيطالية عبر مصر، ووصول سفينة فولكانو (التابعة لسلاح البحرية) لعلاج المرضى صغار السن من غزة، وفريق أطباء داعم للمستشفيات الإماراتية” لعلاج الجرحى الفلسطينيين.

وشدد الزعيمان على أهمية الحفاظ على “تنسيق وثيق” بشأن تطورات الأزمة.