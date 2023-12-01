ميلوني: لا للأغذية المختبرية للفقراء والصحية للأغنياء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

دبي ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: “إننا نحرص على الالتزام بسلامة الغذاء وأمنه أيضاً”، أي “ما يعني عدم الاقتصار على توفير الطعام للجميع فحسب، بل ضمان أن يكون صحياً للكل على حد السواء”.

وفي كلمتها خلال ندوة “تحويل النظم الغذائية إزاء التغيّر المناخي” في إطار مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الملتئم في دبي الجمعة، أضافت ميلوني، أن ما سلف ذكره “يعني أننا لا نريد أن نعتبر إنتاج الغذاء وسيلة للبقاء، بل نهجاً لعيش حياة صحية والتأكيد على دور البحث الضروري في هذا السياق”.

واستدركت رئيسة الوزراء: “لكن هذا لا يعني إنتاج الغذاء مختبرياً، بل ربما التحرك نحو عالم يستطيع فيه الأغنياء تناول الأطعمة الطبيعية والفقراء تناول الأطعمة الاصطناعية، مع تأثير على الصحة لا يمكننا التنبؤ به: هذا ليس عالما أريد رؤيته”.

وتابعت رئيسة الحكومة الايطالية، أن “العالم الذي أريد رؤيته هو عالم يتم فيه الحفاظ على الآصرة التي وحدت الأرض، الإنسانية، العمل والتغذية على مدى آلاف السنين، ويكون البحث فيه قادرًا على المساعدة في تحسين هذه الرابطة”.

وشددت ميلوني على ضرورة “ضمان محاصيل مقاومة للأمراض وقادرة على التكيف مع تغير المناخ”، وكذلك “تصميم تقنيات زراعية حديثة ومبتكرة على نحو متزايد أيضاً، قادرة على تحسين جودة وكمية الإنتاج وتقليل العناصر الخارجية السلبية كالاستهلاك المفرط للمياه”. واختتمت بالقول إن “هذا ما نلتزم به”.