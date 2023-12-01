إعادة انتخاب إيطاليا بمجلس المنظمة البحرية الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إنه تم إعادة انتخاب إيطاليا عضوا في مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO).

وكتب الوزير على منصة (إكس) في أعقاب الاقتراع “نحن الدولة الأكثر تصويتا: وهي نتيجة تاريخية توضح مركزية إيطاليا في تعزيز التعاون البحري وسلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية”.

المنظمة البحرية الدولية وكالة تابعة للأمم المتحدة تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، “تقود الجهود الدولية لتعزيز النقل البحري الأكثر أمانًا في محيطات أنظف”.

وانتخب مجلس المنظمة الدول التالية كأعضاء في المجلس لفترة السنتين 2024-2025 الفئة (أ): الصين، اليونان، إيطاليا، اليابان، ليبيريا، النرويج، بنما، جمهورية كوريا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

كما جرى انتخاب 10 دول في الفئة (ب) “ذات أكبر اهتمام بالتجارة البحرية الدولية”، وهي “أستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا والهند وهولندا وإسبانيا والسويد والإمارات العربية المتحدة”.