ميلوني: نعمل لأجل سلام دائم بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، خلال لقاء قصير الجمعة مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي، أن “إيطاليا تعمل من أجل سلام دائم” في الشرق الأوسط.

وحسب مذكرة للحكومة الإيطالية صدرت في أعقاب اللقاء، أعربت ميلوني عن “تضامن الحكومة الإيطالية الكامل في أعقاب الهجوم الخطير الجديد الذي تبنته حماس والذي أدى أمس إلى مقتل ثلاثة مواطنين إسرائيليين في القدس وإنهاء الهدنة الإنسانية في غزة”.

وقالت “تقف إيطاليا إلى جانب الشعب الإسرائيلي في هذه اللحظة الصعبة وتواصل العمل من أجل سلام دائم”.

واتفق الجانبان على “البقاء على اتصال وثيق بشأن الأزمة المستمرة”، وأكدت المذكرة “استمرار الالتزام الإنساني الإيطالي تجاه غزة، بالتنسيق أيضًا مع إسرائيل ومن خلال إرسال أطباء أطفال إلى الإمارات العربية المتحدة” لعلاج أطفال فلسطينيين.