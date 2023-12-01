مودي في لقائه نظيرته الإيطالية: أثق بالجهود المشتركة لأجل مستقبل مستدام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دبي ـ أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن لقاء جمعه ونظيرته الإيطالية جورجا ميلوني، الجمعة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيّر المناخي (COP28) الملتئم في دبي.

وكتب مودي نفسه في تدوينة على منصة (إكس)، قائلًا إنه يثق “بالجهود المشتركة التي تبذلها الهند وإيطاليا من أجل مستقبل مزدهر ومستدام”.

من جانبها، قالت مصادر من قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية، إن “رئيسة الوزراء جورجا ميلوني عقدت اليوم، على هامش مؤتمر (Cop28) في دبي، اجتماعاً قصيراً مع نظيرها الهندي ناريندرا مودي”.

وحسبما ذكرت المصادر الحكومية، فقد “أعرب الزعيمان عن ارتياحهما للتقدم الممتاز الذي تشهده العلاقات الثنائية، والذي زاد بعد إطلاق الشراكة الاستراتيجية الثنائية في آذار/مارس الماضي، بمناسبة زيارة ميلوني إلى نيودلهي”.

وخلصت المصادر الحكومية إلى القول، إن “الدليل على شعبية رئيسة الوزراء الإيطالية في الهند تتجسد بالاهتمام الذي أبداه مندوبون، طلاب وصحفيين هنود عديدون على هامش القمة”.