برلمانية أوروبية: ميلوني تتجاهل أن الفقراء يأكلون الطعام الرديء أصلاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت برلمانية أوروبية، إن “تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بشأن سلامة الغذاء هو دعاية محضة، بل أنه قبل كل شيء وسيلة للتنويع بالابتعاد عن القضايا المهمة التي يثيرها (Cop28) فيما يتعلق بمكافحة التغيّر المناخي”.

وأضافت عضو البرلمان الأوروبي عن حركة خمس نجوم الإيطالية المعارضة، ماريا أنجيلا دانتسيه، في تصريحات الجمعة، أن “رئيسة الوزراء تتجاهل أن المواطنين الأكثر فقراً ليس بوسعهم اليوم سوى شراء الطعام الرديء”، مبينةً أن “إنتاجنا الغذائي يتساهل بالفعل اليوم ويضفي الشرعية على الزراعة المكثفة التي تستخدم مبيدات حشرية ومضادات حيوية قوية المفعول، نبتلعها نحن مع أضرار جسيمة على صحتنا. فهل كل هذا يناسبكم؟”.

وذكرت دانتسيه، أنه “لا يوجد حتى الآن دليل علمي على التأثيرات على صحة الإنسان فيما يتعلق باللحوم المزروعة: فلننتظر ثم نقرر على المستوى الأوروبي. إن الحكم السيء على الأمر مسبقًا هو مجرد حملة عابثة أخرى يطلقها تيار اليمين لحماية بعض جماعات الضغط الصديقة”.

وأشارت البرلمانية الأوروبية إلى أنه “بدلاً من ذلك، يجب التركيز على القضاء على جميع أنواع الوقود الأحفوري وتعزيز ما يسمى بالتخلص التدريجي منه. ومن ثم، نحتاج إلى مزيد من التمويل لجميع البلدان الفقيرة، ويجب بلوغ هدف تقديم مائة مليار دولار من المساعدات لأزمة المناخ سنويًا”، لأن “وعدنا بمنح بضعة قروش، لن يحل المشكلة”.

وكانت ميلوني قد قالت في كلمتها خلال ندوة “تحويل النظم الغذائية إزاء التغيّر المناخي” في إطار مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الملتئم في دبي الجمعة: “إننا نحرص على الالتزام بسلامة الغذاء وأمنه أيضاً”، أي “ما يعني عدم الاقتصار على توفير الطعام للجميع فحسب، بل ضمان أن يكون صحياً للكل على حد السواء”.