تركيز على الاستثمارات والتعاون على قدم المساواة في لقاء ميلوني والنظير الإثيوبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دبي ـ قالت مصادر من الحكومة الإيطالية، إن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، أجرت على هامش أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، الملتئم في دبي الجمعة، حديثا مع نظيرها الإثيوبي أبي أحمد، حيث تم بحث موضوع التعاون الثنائي في قطاعات الزراعة والتكيف مع التغيّر المناخي أيضاً.

وحسبما أفاد بيان لقصر (كيجي)، مقر الحكومة، فقد “تم خلال اللقاء مناقشة مسألة مديونية البلدان الأفريقية أيضاً”، وقد “تم التأكيد على أهمية الاستثمارات والتعاون بين على أساس المساواة، اتباعا لروح خطة ماتّيّ لأجل أفريقيا”.

وخلصت المصادر الحكومية إلى القول، إن هذا الموضوع الأخير “هو الذي سيكون في قلب المؤتمر الإيطالي الأفريقي المقرر عقده نهاية كانون الأول/ديسمبر”، الجاري.