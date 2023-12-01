إيطاليا: نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث لعام 2023

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن، الربع الثالث لعام 2023، شهد نمواً للناتج المحلي الإجمالي، معبراً عنه بقيم متسلسلة مقارنة بالسنة المرجعية 2015، المصححة لتأثيرات التقويم والمعدلة موسميا، بنسبة 0.1٪ مقارنة بالربع السابق وبالفترة ذاتها لعام 2022.

وذكّر تقرير للمعهد الوطني للإحصاء (إستات) بأن “نمو الناتج المحلي الإجمالي الدوري الذي صدر في 31 أكتوبر 2023، كان صفراً وكذلك اتجاه النمو”، بينما “شهد الربع الثالث من عام 2023 ثلاثة أيام عمل أكثر من الربع السابق ويوم عمل واحد أقل من الربع الثالث لعام 2022”. وأشارت المعطيات إلى أن “التغيير المكتسب لعام 2023 يعادل زيادة بنسبة 0.7%”، أي ما يساوي ما تم تقديره في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023″، وأنه “مقارنة بالربع السابق، ومن بين المجاميع الرئيسية للطلب المحلي، ارتفع الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 0.6%، فيما انخفض إجمالي الاستثمارات الثابتة بنسبة 0.1%”.

وخلص تقرير وقال تقرير المعهد الإحصائي إلى القول، إن “الواردات قد انخفضت بنسبة 2%”، في حين “ارتفعت الصادرات بنسبة 0.6%.”.