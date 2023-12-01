إستبيان: تغيّر المناخ يشكل تهديدًا للصحة العالمية لـ90% من الإيطاليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن “90% من المواطنين يؤمن بأن تغير المناخ يمثل تهديدًا خطيرًا للعالم أجمع، وعلى الصحة العالمية للأفراد بشكل خاص”.

هذا ما تمخض عنه البحث الذي أجرته شركة (Ipsos) للتحقيق في تصورات الإيطاليين لتغير المناخ وتأثيره على الصحة في أفريقيا وحول العالم، إذ وفقا للأشخاص الذين تمت مقابلتهم، “رأى 46٪، أن مظهر تغيّر المناخ سيكون له أسوأ العواقب على كوكبنا، ويتمثل بزيادة موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة”، وهو “القلق نفسه الذي ساد بلادنا العام الماضي وكان مستواه أقل بـ12 نقطة مئوية”.

وذكر البحث، أن “من بين التهديدات التي يتعرض لها الكوكب، يتصدر المرتبة الثانية زيادة الجفاف وانخفاض توافر المياه (بالنسبة لـ44%)، يليه انخفاض توافر الغذاء بسبب التأثيرات على الزراعة (بالنسبة لـ37%) وزيادة الفيضانات (لـ33%)”.

ورأى “69٪ ممن تمت مقابلتهم، أن أسباب تغير المناخ تعرض صحة المواطنين في جميع أنحاء العالم لخطر كبير”، وأنه “إذا كان المواطنون الأفارقة معرضين لخطر شديد بالنسبة لـ68% من المشاركين في العينة، فعلى مستوى المواطنين الأوروبيين، ومن بينهم الإيطاليين، ينخفض الحد الأقصى للقلق ​​قليلاً (65%)”.

وبالنسبة “لـ86٪ من الفئة، غالبًا ما ترتبط مشكلات تغير المناخ بالنشاط البشري المباشر، والذي ربما تجاوز الحدود، والذي يجد سكان العالم اليوم أنفسهم يدفعون عواقب عدم تنفيذ حلول فعالة وفي الوقت المناسب للتعامل مع تغير المناخ في وقته”، وقد “أعرب 6 من كل 10 أشخاص عن الاعتقاد بأن الوقت قد فات الآن لتنفيذ تدابير حاسمة بشأن تغير المناخ”.