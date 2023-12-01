إيطاليا: 52177 إصابة بكوفيد و291 حالة وفاة الأسبوع الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر صحية إيطالية عن استمرار حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا بالارتفاع في أنحاء البلاد.

وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الصحة، فقد “تم تسجيل 52177 حالة إصابة جديدة بالفيروس في الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر”، أي “بزيادة بنسبة 16.1% مقارنة بالأيام السبعة السابقة عندما كان هناك 44955” إصابة.

وذكرت المعطيات، أنه “وقعت 291 حالة وفاة”، وهي “بزيادة قدرها 23.8% مقارنة بالأسبوع السابق عندما كانت هناك 235 حالة وفاة”.

ووفقا للنشرة، فقد “سجل معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس، زيادة في الأسبوع المشار إليه أعلاه”، إذا “ارتفع إلى 18.8%، مع تغير بحاصل 1.2 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع السابق، عندما كان المعدل قد توقف عند 17.6%”.

وتبين من النشرة الأسبوعية لوزارة الصحة، أن “في الأيام السبعة الأخيرة لنشاط الرصد، تم إجراء 277,938 تحليل كشف عن العدوى”، وهي “بزيادة بنسبة 9% مقارنة بالأسبوع السابق، عندما كانت هناك 254,920 مسحة”.