رئيس الايفاد: تغير المناخ ليس حياديا من حيث نوع الجنس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما/دبي–رأى رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة (الايفاد)، ألفرو لاريو أن “تعزيز المساواة” بين الجنسين في المجتمعات المحلية الريفية يعتبر “أمرا ضروريا للتكيف مع تغير المناخ، بحيث تعمل النساء كمحفزات قوية للتغيير”.

وقال رئيس الصندوق، خلال حدث عُقد في المؤتمر المعني بتغير المناخ في دبي: “ندعو المجتمع الدولي إلى زيادة الاستثمارات الموجهة نحو بناء مهارات النساء والفتيات الريفيات وقدرتهن على التكيف مع تغير المناخ”.

وتأتي دعوة الصندوق في الوقت الذي أكدت فيه أحدث البيانات أن فجوة التمويل بين التخفيف والتكيف آخذة في الاتساع. وعلى الرغم من الزيادة الإجمالية في تمويل المناخ، انخفض التمويل الموجه نحو جهود التكيف بنسبة تصل إلى 44 في المائة خلال فترة السنتين 2019-2020، وفقا لمؤشر سياسة المناخ.

ويؤدي تغير المناخ إلى تفاقم انعدام المساواة بين الجنسين، ويشكل تهديدات فريدة لسبل عيش المرأة وصحتها وسلامتها. وفي المناطق الريفية، غالبا ما تتحمل النساء مسؤولية جلب الغذاء والماء والوقود لأسرهن، وهو ما يجعلهن أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، حسبما نوهت المذكرة الصادرة عن الايفاد، التي تتخذ من العاصمة الإيطالية روما مقرا لها.

وبالإضافة إلى ذلك، فالمرأة أكثر تأثرا بظواهر الطقس المتطرفة، مثل الفيضانات والجفاف، بسبب المعايير التمييزية بين الجنسين التي تعيق أو تمنع وصول المرأة إلى خدمات الإرشاد والتثقيف والتمويل وملكية الأراضي والمعلومات المناخية اللازمة للتكيف.

وتُستبعد النساء الريفيات باستمرار من أنشطة تمويل المناخ، على الرغم من دورهن الرئيسي في الاقتصادات الريفية، وهو ما يعزز أوجه انعدام المساواة القائمة. ومثلت المساعدة الإنمائية الرسمية للمناخ المخصصة للمساواة بين الجنسين كهدف “رئيسي” 2.4 في المائة من الإجمالي خلال فترة السنتين 2018-2019، وفقا لبيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وحسب ألفرو لاريو، فإن “الاستثمار في العلاقة بين المساواة بين الجنسين وتغير المناخ لتحويل سلسلة قيمة الغذاء بأكملها من المزرعة إلى المائدة، يعد فرصة فريدة لإطلاق العنان لإمكانات المرأة كمحركات للتغيير الاجتماعي والاقتصادي بينما نعالج العديد من التحديات المترابطة في نفس الوقت”.

وبتمويل من مؤسسة Bill and Melinda Gates Foundation قدره 23 مليون دولار أمريكي منذ عام 2021، أصبحت الآلية المفضية إلى التحول في المنظور الجنساني أكبر مرفق تابع للصندوق يُعنى بالمساواة بين الجنسين.

تهدف الآلية إلى تعبئة 180 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 لتعزيز الاستثمارات وبناء المهارات والأنشطة من أجل تحقيق نتائج مفضية إلى التحول في المنظور الجنساني على نطاق واسع في المناطق الريفية، وزيادة قدرة النساء والفتيات ومشاركتهن في أنشطة التكيف مع تغير المناخ.