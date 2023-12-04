قيادي بحزب ميلوني: لن نتحالف في أوروبا إلا مع من يدعم أوكرانيا ويدافع عن إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب وزير الخارجية الإيطالي، القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، دموندو تشيرييللي إن “دعم أوكرانيا وكذلك الدفاع عن إسرائيل هما بالنسبة لنا في الحزب مسألة حساسة للغاية” في بروكسل.

وأضاف، في تصريح لمجموعة (آدنكرونوس) الاعلامية، في إشارة إلى التحالفات الممكنة على مستوى التكتل الموحد لخوض الانتخابات البرلمانية الأوروبية منتصف العام القادم، “إذا كان هناك من يرغب في التزام الصمت بشأن حركة حماس ويريد وضع المعتدين والمعتدى عليهم على نفس المستوى، فمن الواضح بالنسبة لنا هناك سيكون تحيزًا بشأن التحالفات”.

ورأى تشيرييللي، القيادي في حزب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني أنه “يجب على السلطة التنفيذية المستقبلية للاتحاد الأوروبي أن تقف على أرجل محور يجمع المحافظين الإصلاحيين والشعبي الاوروبي واليمين الذي يؤيد تغيير أوروبا وليس إلغائها”.

ورأى نائب وزير الخارجية أنه “إذا كان هناك من يطالب بأن يكون لأوروبا رأيا، ولكنه ليس مناهضا لحلف شمال الأطلسي، فنحن نوافق على ذلك. أنا مقتنع بأن اليمين الذي يدعي أنه مناهض للمؤسسات الاوروبية، بفضل قيادة ميلوني في أوروبا، سيغير نهجه وسيكون جاهزا” للتحالف لإدارة التحول في الاتحاد الأوروبي “جنبًا إلى جنب مع الشعب الاوروبي وكتلة المحافظين والاصلاحيين” برئاسة ميلوني.

ونفى القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) فرضية التحالف مع اليسار الاوروبي (الاشتراكيين والديمقراطيين) لتشكيل الجهاز التنفيذي الأوروبي القادم بعد الانتخابات، وقال “إذا كان هذا هو مصدر القلق، فأنا أقول إننا لن نفعل ذلك. لا نريد إبرام أي اتفاق مع اليسار. أنا أستبعد ذلك تماما”.