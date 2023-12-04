ماتّاريلا: يجب معرفة كيفية إدارة الذكاء الاصطناعي لتجنب استخدامات مضرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتّاريلا على “إن العمل الذي بدأه مجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي مهم، لأنه ابتكار يجلب فوائد ونحن بحاجة إلى معرفة كيفية إدارته لتجنب استخدامات تضر باحترام وتعزيز حقوق الإنسان”.

وقال ماتّاريلا ، خلال لقائه اليوم الاثنين بأعضاء لجنة المراقبة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في مقر الرئاسة الإيطالية (قصر كويرينالي) بالعاصمة روما: “في سياق الرئاسة الإيطالية للجنة الوزراء، تم اتخاذ الخطوات الأولى لتطوير أداة لاستخدام الذكاء الاصطناعي”.

ورأى رأس الدولة الإيطالية أنه “من الضروري الآن العمل ببصيرة وطموح لصياغة اتفاقية ترقى إلى مستوى التحدي. من المأمول أن يتم التوقيع عليها في سياق أوسع من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، وتحديد المعايير التي تعد أيضًا مرجعية مهمة في مناطق أخرى من العالم”.