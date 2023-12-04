مشاركون يغادرون منتدى في بروكسل احتجاجا على وصف بوريل ما يحدث في غزة بـ”المجزرة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- واجه الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم “احتجاجا صامتا” خلال منتدى الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية في بروكسل، من قبل بعض المشاركين الذين غادروا الصالة عندما وصف ما يحدث في قطاع غزة بأنه “مجزرة أخرى”، بعد “تلك التي نفذتها حركة حماس جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر” المنصرم.

وقال بوريل “تتواصل اليوم الأحداث الرهيبة في إسرائيل وفلسطين والتي بدأت بهجوم إرهابي أدى إلى مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة” في قطاع غزة.

وتابع منسق الدبلوماسية، في إشارة إلى الجناح العسكري لحركة حماس “بالتأكيد إنه عمل إرهابي ضد المدنيين العزل وبعد ذلك شهدنا مجزرة. لكن ما نراه في غزة (الآن) هو مجزة أخرى لا نعرف عدد ضحاياها: يقدرهم البعض بـ 15 ألفاً، لكني أخشى أن يكون كثيرون آخرون تحت الأنقاض. كثيرون منهم أطفال”.

ولدى علمه أن بعض المشاركين في المنتدى بدأوا في مغادرته، تساءل بوريل “إنهم يغادرون لماذا؟”. ثمّ تابع: “ربما قلت شيئا غير لائق، لكن الأمم المتحدة قالت بوضوح إن ما حدث في جنوب إسرائيل كان مجزرة، لكن ما يحدث في غزة هو مجزرة أخرى. لأنه لا يمكن قبول هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين”.

وخلص إلى القول: “من الواضح أن إسرائيل يجب أن تدافع عن نفسها، لكن رعباً واحداً لا يمكن أن يبرر رعباً آخر. والمجتمع الدولي بدأ يرفع صوته أكثر فأكثر حتى يتوقف هذا الرعب”.