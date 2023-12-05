عالم وقاية إيطالي: لا مفاجآت من زيادة إصابات كوفيد وستستمر بالنمو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد عالم وقاية إيطالي، أنه “لا توجد أية مفاجآت من ناحية زيادة حالات الدخول إلى المستشفيات بسبب الإصابة بكوفيد 19 في الأيام الأخيرة، والتي أخشى أنها من المتوقع أن تنمو أكثر”.

وقال أستاذ مادة الوقاية في جامعة سالينتو (جنوب) بييرلويجي لوبالكو، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الإثنين، إن “هناك في هذه اللحظة متحورات عديدة للفيروس منتشرة في بلادنا، لذا فإننا نتوقع موجة طويلة وليس ذروة موسمية قصيرة. في الواقع، يمكن أن يصاب الأشخاص المقاومون لأحد المتغيرات بالأنواع الأخرى”.

واستنكر الأكاديمي أن “الفشل الذريع لحملة التطعيم ضد كوفيد لا يخلو من العواقب”، فقد “كان من الممكن في كثير من الحالات تجنب زيادة حالات الاستشفاء في الأيام الأخيرة من خلال التطعيم السريع للأشخاص الأكثر هشاشة”. واختتم مشيراً الى أن “التنظيم السيئ للحملة، حال هو الآخر دون حصول من كان ينوي التطعيم عليه”.