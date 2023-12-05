برلماني إيطالي: فكرة ميلوني ستكلفنا 140 ألف يورو لكل مهاجر في ألبانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال برلماني إيطالي، أنه “مع أخذ كل الأمور بعين الاعتبار، سيكلفنا حجز 720 مهاجراً في ألبانيا مئة مليون يورو، أو 140 ألف يورو للشخص الواحد: هذا هو الثمن العبثي الذي سيدفعه الايطاليون للفكرة الهائلة التي خطرت ببال جورجا ميلوني”.

وكتب مسؤول القسم الاقتصادي في حزب اليسار الإيطالي، جوفانّي پاليا، على صفحته في (فيسبوك) الثلاثاء: “لقد تم إهدار كثير من الأموال دون تحقيق أية نتائج سوى بعض الدعاية المعادية للأجانب”.

وأشار پاليا إلى أن “الأمر يتطلب عبقرية، والاعتقاد بأن هذه الحكومة اليمينية لا تعرف كيفية صياغة القوانين، مليئة بوزراء غير قادرين على الحفاظ على الحد الأدنى من اللياقة، تقوم بتعيينات خارج أي منطق”، بل “أنها عاجزة عن إنفاق الأموال المتوفرة أيضاً”.

وخلص البرلماني المعارض الى القول، إنه “باختصار: إنها تقاطع نفسها كل يوم، لكنها تمتلك الجرأة لاتهام القضاة بالتآمر، وهم أشخاص يعتقدون أنهم قادرون على كل شيء”.