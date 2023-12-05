ميتسولا: حاجة لقانون هجرة متوازن لا يتخلى عن أحد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أن “الخطأ الذي ارتكب في الحملات الانتخابية السابقة من ناحية الهجرة هو أننا لم نناقشها مطلقًا، لأننا بفعلنا هذا كنا نخشى خسارة ذلك المركز الأوروبي الهش للغاية”.

وفي تصريحات لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية الثلاثاء، قالت المسؤولة الأوروبية التي تؤدي مهمة إلى جنوب إيطاليا، تمرّ فيها بمقاطعات كامبانيا، پوليا، كالابريا وصقلية، إن “ردي على كل الشعبوية، وعلى كل من يقول إنه لا ينبغي لأحد أن يدخل، أو أولئك الذين يقولون أدخلوا الجميع، إنه يلزم قانون كامل ومتوازن في تحديد ما يحتاج إليه مجتمعنا وإرساء مبدأ عدم ترك أحد بمفرده”.

وأعربت ميتسولا عن “السعادة الغامرة لزيارة منطقة في إيطاليا تحتاج إلى عمل كبير”، مبينةً أن “الاتحاد الأوروبي ليس مجرد مؤسسات تابعة له، بل إنه الشعب الذي ينتمي إليه بكل ما لديه من احتياجات، مشاكل وتطلعات”.

وأضافت السياسية المالطية، أن “من وجهة نظر البرلمان الأوروبي، نحن راضون جدًا عن تمكننا من كسر جمود استمر لسنوات، وسنعقد هذا الأسبوع بالفعل، اجتماعات ثلاثية مع المفوضية والمجلس الأوروبي حول الأدوات التشريعية للنظام الجديد، وميثاق الهجرة بما يخص اللجوء، الأمن والتضامن”.

وأشارت رئيسة البرلمان الأوروبي إلى أن “حقيقة وجود أغلبية بالمجلس من المؤمل أن تؤدي إلى اتفاق يتمثل بالرد على المواطنين الأوروبيين الذين وضعوا الهجرة على رأس اهتماماتهم في انتخابات عام 2019، بما فيها الانتخابات الإيطالية”، فـ”بالنسبة لهم، لا يمكن حل المشكلة على المستوى الوطني، بل على المستوى الأوروبي”.

واختتمت المسؤولة الأوروبية بالقول، إن “لدينا حزمة، ربما ليست مثالية، لكنها تمثل بالتأكيد تحسنًا حاسمًا مقارنة بالنظام الحالي غير الفعال بكل بساطة”.