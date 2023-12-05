ميتسولا: تم التخلي عن إيطاليا من ناحية الهجرة وإعفاؤها من المسؤولية أيضاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ اعتبرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أن “إيطاليا، من بين الدول التي تم التخلي عنها، والتي تم إعفاؤها من المسؤولية أيضاً”.

وقالت ميتسولا في تصريحات لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية الثلاثاء، على ضوء مهمتها بجنوب إيطاليا، تحملها إلى مقاطعات كامبانيا، پوليا، كالابريا وصقلية، إن ما سلف ذكره، “ليس هو ما نحتاجه من أوروبا، التي يجب أن تعمل بشكل متضامن مع ضمان الأمن الكامل لمواطنيها وحدودها، وأود القول إن الهدف النهائي لأي سياسة هجرة هو إنقاذ حياة البشر ومنع موت الناس”.

وفيما يتعلق بالاتفاق بين إيطاليا وألبانيا على فتح مركزين على الأراضي الألبانية لإحضار واحتجاز ما يصل إلى 30 ألف لاجئ سنوياً، في انتظار استكمال إجراءات اللجوء، أشارت المسؤولة الأوروبية إلى أنه “إذا تمكنا من إيجاد حلول تشمل استكمال طلبات اللجوء من خارج الاتحاد الأوروبي، يجب أن نأخذها بعين الاعتبار”.

وأوضحت السياسية المالطية، أن هذا الأمر “يتماشى وما تقوله المنظمات الدولية لتخفيف ضغط الهجرة على الدول الأوروبية جنوب المتوسط، وسنكون قادرين على تقييم هذه الاتفاقية عند تنفيذها”، مبينةً أن “هذه اتفاقية خارج نطاق اختصاص الاتحاد الأوروبي”.

وخلصت ميتسولا الى القول، إنه “بالنسبة لنا كبرلمان، من المهم اتباع المعايير الأوروبية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وسنكون يقظين من هذه الناحية”.