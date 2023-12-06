ميلوني: الاتفاق مع ألبانيا سابقة يمكن أن تكرارها في دول عديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، عن الاقتناع بأن الاتفاق مع ألبانيا بشأن المهاجرين “أمر مبتكر ومفيد ومن شأنه أن يمثل سابقة يمكن أن تكرارها في دول عديدة أخرى، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي”.

وتساءلت رئيسة الحكومة في تصريحات إذاعية، الأربعاء: “لا أعرف لماذا يعارضها اليسار بهذه الطريقة”، ربما “لأنهم يأملون بعجزنا عن حل المشكلة، وهو ما نعتزم القيام به في ظل واقع نواجه فيه تدفقات غير مسبوقة”.

وأضافت رئيسة مجلس الوزراء، أن “الحزب الديمقراطي حاول طرد (رئيس الوزراء الألباني) إيدي راما المسكين، وهو اشتراكي، ينتمي إلى الحزب الاشتراكي، ولأن من الواضح أن مساعدة إيطاليا ليست مبدءاً يسارياً”.

هذا وتنطوي الاتفاقية التي وقعتها جورجا ميلوني وإيدي راما في 6 تشرين الثاني/نوفمبر على إقامة مركزين لاستقبال المهاجرين غير النظاميين، الذين تنقذهم السلطات الإيطالية فقط بمياه المتوسط، وليس سفن إنقاذ المنظمات غير الحكومية، كما يتم في هذين المركزين النظر بطلبات اللجوء وتقييمها أيضاً.