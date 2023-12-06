البابا: الحرب خسارة للجميع وربح لصانعي السلاح فقط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ عاد البابا فرنسيس ليؤكد مجدداً، على أن الحرب خسارة للجميع وربح لصانعي السلاح فقط.

هذه ولم يقرأ البابا تعليمه المسيحي خلال لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس أو إلقاء التحيات بمختلف اللغات، إلا أنه وجه في نهاية كلمته التحية للمؤمنين الناطقين بالإيطالية ليطلق نداءً جديداً لأجل السلام.

وقال بيرغوليو بصوت أجش وبعد أخذ نَفَسٍ طويل: “دعونا لا ننسى الصلاة من أجل أولئك الذين يكابدون مأساة الحرب، ولا سيما سكان أوكرانيا وإسرائيل وفلسطين”.

وخلص فرنسيس مشيراً إلى أن “الحرب هزيمة دائماً، لا أحد يربح فيها، بل يخسر الجميع”، مبيناً أن “مصنِّعي الأسلحة هم الذين يكسبون فقط”.