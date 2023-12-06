معهد الصحة الإيطالي: 881 حالة وفاة بكوفيد في شهر واحد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن المعهد العالي الإيطالي للصحة (ISS)، أن حالات الوفاة جرّاء الإصابة بوباء كوفيد 19 تتزايد في أرجاء البلاد.

وقال المعهد الصحي في تقرير، إن “الوفيات قد تضاعفت في الأسابيع الأربعة الماضية، لترتفع من 148 في الأسبوع الممتد من 26 تشرين الأول/أكتوبر حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، إلى 291 في الأسبوع من 23 – 29 من الشهر ذاته، وليصبح المجموع 881 حالة وفاة”.

وبحسب بيانات المعهد، فإن “الوفيات تكاد تكون جميعها محصورة بين فئة ما فوق الثمانينات”. وفي الواقع، فـ”بالمقارنة مع معدل وفيات يبلغ 3 حالات لكل مليون نسمة، هناك 23 لكل مليون نسمة في الفئة العمرية 80-89 سنة و46 لكل مليون نسمة في الفئة العمرية فوق التسعينات”.