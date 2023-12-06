وزيرة إيطالية: إدانة ضراوة حماس الشوفينية معركة لأجل المرأة الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ شددت وزيرة إيطالية، على أن إدانة الضراوة الشوفينية حركة (حماس)، معركة لأجل المرأة الفلسطينية.

وقالت وزيرة الأسرة وتكافؤ الفرص إيوجينيا روتشيلّا في حديث إذاعي الأربعاء، إن “المعركة ضد العنف والسيطرة على المرأة تهم العالم الإسلامي أولاً وقبل كل شيء”، كما أنها “معركة من أجل النساء الإسرائيليات والفلسطينيات أيضاً”.

وخلصت الوزيرة روتشيلاّ بالإعراب عن “الاعتقاد بأن تسليط الضوء على يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر وإدانة الضراوة الأبوية لـ(حماس)، يُعدّ بمثابة وسيلة لتحرير المرأة الفلسطينية من الضراوة الشوفينية للحركة”.