تاياني: الاتفاق مع ألبانيا لا يتجاوز كلفة 200 مليون يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني: “نريد توضيح الأرقام الخاصة باتفاقية الهجرة بين إيطاليا وألبانيا، نحن عند عتبة تقل عن 200 مليون يورو”.

وأضاف نائب رئيس الوزراء، لدى حلوله ضيفاً في منتدى مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الأربعاء، بشأن البروتوكول الهادف لتعزيز التعاون في شؤون الهجرة، أن ما سلف ذكره، “يعني أن هذا المبلغ أقل بكثير مما ظهر في واحدة من أحدث الإجراءات التي اتخذتها الشرطة المالية بشأن الاحتيال ضد أولئك الذين انتهكوا قواعد المكافأة الفائقة”، الممنوحة من قبل الحكومة للفئات الهشة من المجتمع.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول: “لذا فإن عملية الاحتيال المذكورة، كلفت الدولة ما يتجاوز تكاليف عملية ألبانيا”.