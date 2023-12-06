إيطاليا: طريق الحرير ليس من أولوياتنا لكن علاقاتنا وبكين ممتازة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، إن “طريق الحرير الجديدة لا تندرج بين أولوياتنا، ولقد رأينا أنها لم تحقق النتائج المرجوة منها، بل أظهرت عكس ذلك”، وأن “أولئك الذين لم ينضموا إليها حققوا نتائج أفضل”.

وأضاف نائب رئيس الوزراء، لدى حلوله ضيفاً على منتدى مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الأربعاء، أن “وزراتنا أرسلت في الأيام الأخيرة خطابًا إلى السفارة الصينية أبلغتها فيه أن المذكرة – بعد أربع سنوات من توقيع مبادرة الحزام والطريق – لن يتم تجديدها عند انتهاء صلاحيتها”.

وذكر الوزير تاياني، أنه “بعد قول هذا، فإن عدم المشاركة في طريق الحرير لا يعني أن الأمر ينطوي على عمل سلبي تجاه الصين، بل يشير إلى القدرة على الاستمرار بإقامة علاقات ممتازة والعمل بشكل مكثف على الصعد التجارية لتعزيز حضورنا في المنطقة”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أنه “تم بالفعل عقد اجتماع حكومي بين إيطاليا والصين في فيرونا (شمال) لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالتجارة الدولية”. واختتم مبيناً أنه “لا تزال هناك علاقات ممتازة، على الرغم من كونها دولة تعد أحد منافسينا على المستوى العالمي أيضاً”.