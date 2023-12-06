تاياني: لا تراجع عن دعم أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ر وما- شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني على عدم وجود إرهاق وتراخٍ من جانب دول الاتحاد الاوروبي بشأن دعم كييف.

وأضاف تاياني، خلال حديثه الأربعاء في منتدى (آدنكرونوس) بمقر الوكالة في روما: “ليس هناك أي تراجع، لا من جانبنا ولا من جانب الآخرين”. وقال “الحروب طويلة، وهناك الكثير من القتلى، لكننا لم نغير رأينا أو موقفنا، ولم يغير الغرب رأيه أو موقفه”، مضيفا “نحن مستمرون في دعم أوكرانيا من كافة وجهات النظر”.

وأشار إلى “أننا كإيطاليا ومجتمع دولي، نحن مع القانون الدولي” والهدف هو “التوصل لسلام عادل”، إلا أن “الحل لا يمكن أن يكون احتلال أوكرانيا” من طرف الاتحاد الروسي.

ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأن دعم أوكرانيا “كان على رأس اجتماعنا الأخير لحلف شمال الاطلسي”، حيث تم تشكيل “مجموعة عمل مشتركة دائمة بين الناتو وأوكرانيا ونحن نتواصل باستمرار”.

وجدد تاياني التأكيد على “الالتزام بإعادة إعمار أوكرانيا وخاصة تراثها الثقافي”، مشيرا إلى أن بلاده “تعيد بناء كاتدرائية أوديسا التي دمرها الروس”.