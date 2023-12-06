تاياني حول ميثاق الاستقرار الأوروبي: لا يمكننا قبول شروط تضع اقتصادنا بمأزق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن “إمكانية التوصل إلى حل وسط سريع بشأن ميثاق الاستقرار، تعتمد كثيراً على المقترحات المقدمة”، فـ”لا يمكن لبلادنا القبول بشروط تضع اقتصادها في وضع صعب”.

وقال نائب رئيس الوزراء، ضيف منتدى مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الأربعاء، إن “الموقف المفرط في الصرامة لن ينجح، لأن الأمر يتعلق باتفاق استقرار ونمو يرتبط بالنمو أكثر من الاستقرار، وهذا ما بحثناه خلال الاجتماع الذي عقد في برلين مع الاتحاد الأوروبي، الحكومة الألمانية ووزير المالية”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “إننا نعمل من أجل تحقيق الأهداف القابلة للتحقيق”. واستدرك: “لكن الاقتراح الحالي، الذي يعتبر أفضل من ميثاق الاستقرار القديم، ليس جيدًا حتى الآن بالنسبة لنا”.