البابا يلتقي حائزين على جائزة نوبل للسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلن الكرسي الرسولي، أن ثلاثة من الحائزين على جائزة نوبل زاروا البابا فرنسيس اليوم لتسليمه إعلاناً من أجل السلام.

وقالت حاضرة دولة الفاتيكان، أن “في ختام لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس، التقى البابا الحائزين على جائزة نوبل للسلام لعام 2021: ماريا ريسا (الفلبين)، جورجو پاريزي (إيطاليا)، والحائزة على الجائزة نفسها عام 2011، توكل كرمان (اليمن)”.

وأضاف بيان للكرسي الرسولي، أنه “تم تسليم إعلان الأخوة الإنسانية لقداسة البابا، كذلك نيابة عن أكثر من 30 حائزًا على جائزة نوبل والمنظمات الدولية التي قامت معهم بصياغة الوثيقة وتوقيعها في حزيران/يونيو 2023، خلال الاجتماع العالمي حول الأخوة الإنسانية”.

وأشارت المذكرة إلى أن “الوفد كان برفقة كاهن كاتدرائية القديس بطرس ورئيس مؤسسة (إخوة جميعاً) الكاردينال ماورو غامبيتّي”، مبينةً أن “هذه اللفتة الرمزية تمثل مرحلة أولى ستبدأ بعرض الوثيقة في مناطق أخرى من العالم”.