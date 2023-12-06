إيطاليا: توسيع خطة ماتي لتشجيع النمو الفلسطيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إلى توسيع “خطة ماتّيّ لأفريقيا”، لجعلها تشمل تشجيع النمو الفلسطيني.

وقال نائب رئيس الوزراء، ضيف منتدى مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الأربعاء، إن “السكان الفلسطينيين يحتاجون في هذه اللحظة لمساعدات مباشرة، لكن بالنسبة للمستقبل على المديين المتوسط ​​والطويل، من الضروري أيضًا تقييم “الأداة الاقتصادية، بحيث لا تكون المساعدات عابرة فحسب، بل تهدف إلى تشجيع نمو فلسطين”.

وأشار الوزير تاياني إلى أنه “لهذا السبب، يمكننا أن نفكر بتوسيع خطة ماتّيّ لتشمل بعض مناطق الشرق الأوسط”، مبيناً أن هذا الأمر “ربما يتم بالتعاون مع دول الخليج”، مشددًا على أنها “قضية يجب معالجتها من قبل الأمم المتحدة وكذلك من قبل مجموعة السبع، التي سنتولى رئاستها في كانون الثاني/يناير المقبل”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أن “الشيء المهم هو عدم السماح للإرهابيين باستغلال الفقر والمرض والصعوبات، التي يواجهها المدنيون الفلسطينيون”.