رئيس إيطاليا: التكامل الأوروبي أكثر أهمية اليوم مع حرب روسيا ضد أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتّاريلا “الحرية والاستقلال” بـ”القيمتين اللتين تشكلان أسس مشروع التكامل الأوروبي، الذي تعد إيطاليا أحد أعضائه المؤسسين”.

وقال رأس الدولة الإيطالية، خلال زيارة رسمية الاربعاء لدولة سان مارينو إن “مشروع التكامل الأوروبي، الذي يبدو اليوم لا غنى عنه أكثر من أي وقت مضى في مواجهة تحديات عالمية لا تستطيع البلدان بصفة فردية مواجهتها”، مشيرا بهذا الصدد إلى “العودة الدراماتيكية للحرب في أوروبا بالعدوان الهمجي للاتحاد الروسي ضد أوكرانيا “.

وأضاف ماتاريلا “تقدّر إيطاليا بشدة المساهمة الفريدة التي تقدمها سان مارينو بشكل رسمي إلى المنظمات الدولية التي تشارك فيها، وهي مساهمة تقوم على ذلك التمسك بالحرية وحقوق الإنسان والنظام المتعدد الأطراف القائم على القواعد، وتعمل عليها بنشاط بالتعاون مع إيطاليا، من أجل إصلاح الأمم المتحدة وفق منظور أكثر ديمقراطية وتمثيلا”.

دولة سان مارينو، التي تعتبر من أقدم الجمهوريات في العالم، هي دولة جبلية صغيرة (61 ألف كلم مربع) داخل الأراضي الإيطالية في المنطقة الشمالية الوسطى من البلاد.