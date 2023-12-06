إيطاليا تستطلع إقامة مستشفى ميداني جنوب غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو أن سلطات بلاده تستطلع إمكانية إقامة مستشفى ميداني للفلسطينيين بجنوب قطاع غزة.

وقال الوزير، خلال إحاطة برلمانية الأربعاء، “سيتم إنشاء مستشفى ميداني إيطالي في غزة بمجرد أن تسمح الظروف بذلك”.

وأضاف وزير الدفاع “لقد أجرينا منذ أيام محادثات مع إسرائيل ومصر والإمارات العربية المتحدة لإيجاد الحل الأنسب. ومنذ الأمس يقوم فريق عسكري بالاستطلاع في جنوب القطاع. لقد أطلقنا على هذه العملية اسم ليفانتي”، أي الشرق، و”عندما تكون الأمور أكثر وضوحا، وسنحدد مسار عملية الترخيص للنشاط بمشاركة البرلمان”.