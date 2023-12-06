أوكرانيا والشرق الأوسط على طاولة اجتماع ميلوني-ميتسولا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم الأربعاء بمقر الحكومة (قصر كيجي)، وذلك في إطار زيارة للأخيرة لجنوب إيطاليا.

وأشارت مذكرة صدرت في روما إلى أن “اللقاء الودي” كان “فرصة لتقييم أهم الملفات المتعلقة بالشأن الدولي والأوروبي: أوكرانيا والشرق الأوسط، وأيضًا ملف الهجرة”، فضلا عن عملية “توسيع الاتحاد الأوروبي، مراجعة الإطار المالي المتعدد السنوات للاتحاد الأوروبي والأمن والدفاع في ضوء قمة الاتحاد الأوروبي في البلقان في 13 كانون الأول/ديسمبر والمجلس الأوروبي في 14-15 من ذات الشهر” الجاري.