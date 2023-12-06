ميلوني: لإسرائيل حق الدفاع عن النفس وحماية المدنيين ضرورة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني أكدت، خلال مؤتمر مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عبر دائرة الفيديو “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

كما شددت ميلوني، وفق مذكرة لرئاسة الوزراء، على “أهمية إطلاق سراح الرهائن وضرورة حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة”.

وعرضت رئيسة الوزراء أولويات الرئاسة الإيطالية المقبلة لمجموعة السبع، خلال المؤتمر وهو الأخير للرئاسة اليابانية.

وكانت إيطاليا قد حددت في وقت سابق الحرب بأوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط والتنمية في القارة الافريقية والذكاء الاصطناعي ضمن أولوياتها لرئاستها الدورية للمجموعة العام المقبل.