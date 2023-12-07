فون دير لاين: حوار إيجابي وصادق مع الرئيس شي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل/بكين- وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اللقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه شمل “تبادلا إيجابيا وصادقا حول التحديات الكبرى في عالم يشهد تزايدا في الاحتكاكات الجيوسياسية”.

وتستضيف بكين اليوم الخميس القمة الـ24 بين جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الأوروبي.

وكتبت فون دير لاين في أعقاب اللقاء “إدارة علاقتنا أولوية بالنسبة لنا”، وقالت: “اتفقنا على أن لدينا مصلحة مشتركة في إقامة علاقات تجارية متوازنة”.

وبدوره، أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على “إن للصين والاتحاد الأوروبي مصلحة مشتركة في إقامة علاقة مستقرة وبناءة”، مؤكدا أن التكتل الموحد “سيواصل التعامل مع الصين على أساس الشفافية والقدرة على التنبؤ والمعاملة بالمثل”، مناشدا هو الآخر بـ”علاقات تجارية واقتصادية أكثر توازنا”.

وكان الاتحاد قد وصف في وقت سابق قمة اليوم بأنها “فرصة للتواصل على أعلى مستوى ومتابعة العلاقات البناءة والمستقرة” بين الطرفين.

وتركز القمة، الأولى الحضورية منذ عام 2019، على “حالة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين والقضايا الدولية، بما في ذلك الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط”.

وتتضمن القمة جلستين منفصلتين لرئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية، يرافقهما الممثل الأعلى جوزيب بوريل، مع الرئيس شي جين ورئيس مجلس الدولة لي تشيانغ.

ويناقش القادة “سبل ضمان علاقة تجارية أكثر توازنا ومتبادلة، فضلا عن المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل تغير المناخ والأمن الغذائي والصحة العالمية والتأهب للأوبئة”، وسيدعو التكتل الموحد إلى ضرورة “دعم النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على القواعد”، وفق مذكرة صدرت في بروكسل عشية القمة.