شي يدعو الاتحاد الأوروبي لـ”تعاون متبادل المنفعة وتعزيز الثقة” مع الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين- دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ الاتحاد الأوروبي إلى شراكة مع الصين من أجل “تعاون متبادل المنفعة، تعزيز الثقة السياسية الثنائية، بناء توافق استراتيجي، تعزيز روابط المصالح المشتركة، والابتعاد عن مختلف أنواع التدخل” لطرف على شؤون الطرف الآخر”.

ونقلت وكالة الانباء الصينية الرسمية (شينخوا) عن شي قوله، خلال اجتماعه في بكين مع رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، التشديد على “إن العلاقة بين الصين وأوروبا ضرورية للسلام والاستقرار والرخاء العالمي” ويتعين يهذا الصدد على الجانبين “توفير قدر أكبر من الاستقرار للعالم” والعمل كـ”قوة دافعة أقوى للتنمية ولمزيد من الإلهام والدعم للحوكمة العالمية”.

وتشهد بكين اليوم الخميس القمة الـ24 بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وفي معرض إشارته إلى أن التحولات على نطاق لم يسبق له مثيل منذ قرن تتكشف في العالم، قال الرئيس الصيني إن “الصين وأوروبا قوتان رئيسيتان تعملان على تعزيز التعددية القطبية وسوقان رئيسيتان لدعم العولمة وحضارتان رئيسيتان تناصران التنوع”.

وذكّر شي بـ”أن هذا العام يصادف الذكرى العشرين للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أنه في نقطة الانطلاق الجديدة للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، “يحتاج الجانبان إلى تقييم التاريخ، دراية التوجهات العالمية، التصرف بحكمة والشعور بالمسؤولية والتمسك بالشراكة الاستراتيجية الشاملة”.