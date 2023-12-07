البابا: ليكن Cop28 خطوة تاريخية بإجراءات ملموسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعا البابا فرنسيس إلى ضرورة أن تكون هناك خطوة تاريخية إلى الأمام بإجراءات ملموسة، في إطار المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) الملتئم في دبي.

وفي كلمته بمناسبة تسليم أوراق اعتماد سفراء الكويت، نيوزيلندا، مالاوي، غينيا، السويد وتشاد، لدى الكرسي الرسولي الخميس، أطلق بيرغوليو نداءً جديداً لـ(Cop28) بالقول إن “مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، الذي يعقد حاليا في دبي والذي كنت أنوي أن أكون حاضراً فيه، يمكن أن يشكل خطوة تاريخية إلى الأمام في الاستجابة بحكمة وبصيرة لهذه التحديات الواضحة والحاضرة، والتي تمثل تهديدات للصالح العام العالمي”.

وأشار البابا إلى أن “الكرسي الرسولي يعرب عن اهتمامه الخاص بمستقبل بيتنا المشترك، وتحديدًا بالآثار التي يمكن أن يخلفها التغيّر المناخي وتدمير البيئات الطبيعية للأعضاء الأكثر ضعفًا في الأسرة البشرية”.

وخلص فرنسيس الى القول: “لنصلِّ من أجل أن يتحد قادة الأمم في اعتماد تدابير ملموسة تسمح لنا بتسليم الأجيال القادمة عالما أشبه بالحديقة الخصبة التي عهد بها الخالق إلى رعايتنا وإدارتنا”.