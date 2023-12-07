فون دير لاين: ينبغي حل الاختلالات التجارية مع الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل/بكين-رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن “الاختلالات والخلافات بين الاتحاد الأوروبي والصين ينبغي حلها”.

وحسب بيانات صدرت في بروكسل، فإن العجز في الميزان التجاري الأوروبي مع الصين تضاعف خلال عامين ليصل إلى رقم قياسي قدره 390 مليار يورو العام المنصرم

وأضافت فون دير لاين في كلمة مفتوحة أمام وسائل الإعلام قبل الاجتماع المغلق مع الرئيس شي جين بينغ “الصين هي الشريك التجاري الأكثر أهمية للاتحاد الأوروبي، ولكن هناك اختلالات وخلافات واضحة تحتاج إلى حل”.

وقالت في وقت لاحق في أعقاب اجتماع القمة الـ24 بين الاتحاد الأوروبي والصين المنعقد الخميس في بكين “استكشفنا مع قادة جمهورية الصين الشعبية بشأن العلاقات التجارية موضوعات محددة ومعروفة ومعدة جيدًا”.

وأردفت في مؤتمر صحفي “كان من المفيد جدًا تبادل الحقائق والأرقام واتفقنا على أن تكون لدينا قائمة بالبنود المختلفة التي نريد تعميق الحوار فيها معًا، على مستوى عالٍ”.

وأشارت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى أنه “من المهم أيضًا أن نرى نتائج ملموسة على أرض الواقع وهذا سيحدد بوضوح مستقبل علاقاتنا. من المهم أن تكون لدينا علاقة صريحة ومفتوحة وأن تكون لدينا علاقات تجارية مستقرة. لذلك من المهم أن نشهد التقدم الميداني الآن”.

وقالت فون دير لاين “على سبيل المثال، النتيجة الأولى هي توضيح البيانات عبر الحدود وناقشنا أيضًا موضوع الأجهزة الطبية، وموضوع مستحضرات التجميل، على سبيل المثال، وفق المؤشرات الجغرافية: لدينا 175 مؤشرًا جغرافيًا نعمل عليها. والآن يمكننا أن نضع تدابير ملموسة ومفصلة للغاية موضع التنفيذ. وهذا هو السبيل لمعالجة الاختلالات التجارية” مع الصين.