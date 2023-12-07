معارض إيطالي: الاتفاق مع ألبانيا دعاية من ميلوني لتغطي فشلها بإدارة الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى زعيم حزب (الحراك) الإيطالي المعارض، كارلو كاليندا أن اتفاقية إدارة تدفقات الهجرة التي وقعتها حكومة جورجا ميلوني مع ألبانيا وتم إقرارها رسميا أمس من الجانب الإيطالي هي “دعاية انتخابية”، في إشارة إلى انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة منتصف العام القادم.

وقال كاليندا، في تصريحات صحفية الخميس، إن الاتفاقية التي تتضمن إقامة مركزين لاستضافة مهاجرين غير نظاميين في التراب الألباني ينقذهم خفر السواحل الإيطالي بمياه المتوسط “ضرورة للانتخابات الأوروبية بالنسبة لرئيسة الوزراء ميلوني”.

وأضاف كاليندا، وزير التنمية الاقتصادية الأسبق والمنشق عن الحزب الديمقراطي، “أنا على استعداد للمراهنة على أنه لن يكون هناك شيء بعد ذلك. ميلوني تريد الوصول إلى الانتخابات الأوروبية لتغطي الفشل في إدارة الهجرة”، مشيرا إلى أنها كانت أعلنت “حصارا بحريا”، بينما “تم تسجيل رقم قياسي للوافدين هذا العام. كان عليها أن تفعل شيئًا ما”.