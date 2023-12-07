إيطاليا: وصول 79 مهاجراً إلى ليتشي بعد رحلة لمدة 5 أيام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ليتشي ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول 79 مهاجراً قادمين من إيران وأفغانستان، إلى منطقة سانتا ماريا دي لوكا التابعة لمحافظ ليتشي (مقاطعة پوليا ـ جنوب).

وأضافت المصادر ذاتها، أن “موقع الوصول شهد تدخل الصليب الأحمر الإيطالي، تلبية لدعوة المحافظة”، مبينةً أنه “كان على متن القارب الذي اعترضه رجال الشرطة المالية، عدة عائلات مع نساء وأطفال. وقد تم إنقاذ المهاجرين الذين بقوا في عرض البحر لأكثر من 5 أيام تحت أمطار غزيرة، ونجدتهم وإيوائهم”.

هذا وقد أعلنت السلطات الإيطالية مسبقاً اليوم، وصول 103 مهاجرا على متن قاربين انطلقا من سواحل ليبيا إلى جزيرة لامبيدوزا بمقاطعة صقلية.