إيطاليا: مخاطر هائلة وراء التجارة الإلكترونية تتطلب توازناً سليماً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأت إيطاليا وفقاً لما أعربت عنه رئيسة وزرائها جورجا ميلوني، أن “ظهور التجارة الإلكترونية والمنصات الكبيرة عبر الإنترنت، جِدّةٌ ساهم الوباء بتسريعا بشكل كبير، والتي، كجميع التغييرات، إذا لم تتم إدارتها بشكل مناسب، يمكنها أن تحمل في طياتها فرصًا كبيرة ومخاطر هائلة”.

وقالت رئيسة مجلس الوزراء في رسالة فيديو وجهتها الخميس إلى الاجتماع السنوي لمؤتمر جمعية الباعة الايطاليين (كونفيزيرتشينتي) لعام 2023: “إنه تغيّر لا يزال جارياً، ومن الضروري من وجهة نظري إيجاد التوازن الصحيح لضمان استدامة تأثيره على نظامنا الاقتصادي والإنتاجي”.

وأضافت ميلوني، أنه “يمكننا الاعتماد بالطبع على نقطتين قويتين: القدرة على التواصل مع التجار والحرفيين الإيطاليين، وكذلك القوة الاستثنائية التي تتمتع بها مصنوعاتنا، وهي علامة تجارية عالمية لا يمكن لعمالقة التجارة أو أي أحد غيرهم من الاستغناء عنها”.

وخلصت رئيسة الحكومة مشيرةً إلى أنه “لن يتمكن أي عملاق للتجارة الإلكترونية أو على الويب من استبدال الوظيفة الثقافية والاجتماعية التي يتمتع بها التجار والحرفيون والشركات القريبة من الناس”.