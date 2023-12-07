ميلوني: الأمن شرط أساس لممارسة الأعمال التجارية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن الجانب الأمني يُعدّ شرطاً أساسياً لممارسة الأعمال التجارية، والذي بدونه لا يمكن للمحلات فتح أبوابها.

وخاطبت رئيسة مجلس الوزراء في رسالة فيديو وجهتها الخميس إلى الاجتماع السنوي لمؤتمر جمعية الباعة الايطاليين (كونفيزيرتشينتي) لعام 2023، المشاركين قائلة: “أنتم ضمان الأمن والمجتمع، والترياق الرئيس لتصحر شوارعنا، وهجر قرانا”.

وأكدت ميلوني، أن “من الواضح أنه لا يمكن ترككم وحدكم في هذه المهمة، ونحن على قناعة بأن الدولة يجب أن تقوم بدورها، بدءاً من ضمان الأمن، الشرط المسبق لممارسة الأعمال التجارية وللسماح لكم بفتح أبواب محالكم كل صباح”.

وأضافت رئيسة مجلس الوزراء، أن “هذا هو السبب وراء قرار حكومتنا رفع عدد أفراد الشرطة، وتخصيص مليار ونصف مليار اليورو لتجديد عقودهم”، إلى جانب “تعزيز عملية (طرق آمنة) والاعتراف برجالنا ونسائنا، الذين يرتدون الزي العسكري، وتوفير مزيد من الوسائل لهم لأداء عملهم”.

وأشارت ميلوني، إلى أن “الأمر لا يقتصر بالطبع على الأمان وحده”، بل “وكذلك الاهتمام الكبير ببلداتنا أيضاً، بكل من يقرر العيش والعمل على التلال، الجبال وفي المناطق الداخلية للبلاد. إننا نعمل على رعاية هذه المناطق، التي تصون هويتنا الأكثر أصالة والتي يجب ألا نتخلى عنها”.

وخلصت رئيسة الحكومة مشيرةً إلى أن “ضمان الاستجابة السريعة فيما يتعلق بالخدمات على اختلاف أنواعها، وتلبية الاحتياجات الخاصة بكل منطقة، يُعدّ أولوية بالنسبة لنا”.