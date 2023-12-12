بوريل: الاتحاد الأوروبي لا يهدف للانفصال عن الصين، بل حماية أمنه الاقتصادي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أكد الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أنه “ليس هدف الاتحاد الأوروبي الانفصال عن الصين، لكن يجب علينا حماية أمننا الاقتصادي من خلال معالجة تبعية مفرطة” لبكين و”تنويع سلاسل التوريد لدينا”.

وكتب بوريل الثلاثاء على مدونته أنه في قمة الاتحاد الأوروبي-الصين التي استضافتها بكين الأسبوع الماضي “عارض شركاؤنا الصينيون وصفهم بأنهم منافس منهجي في بعض المجالات، وشككوا في الإستراتيجية الأوروبية للحد من المخاطر، والتي يميلون إلى النظر إليها على أنها مشابهة للانفصال”.

وقال: “كانت القمة فرصة لشرح موقفنا”.

وشدد على أن “إجراءات الاتحاد الأوروبي تمثل ردود فعل ضرورية على التشوهات الأساسية والقيود الأخيرة التي فرضتها الصين على الصادرات من المواد الخام، مثل الغاليوم والجرمانيوم والجرافيت”، والتي “لم تؤد إلا إلى تكثيف تركيز الاتحاد الأوروبي على هذا النهج”.

وقال بوريل “خلال القمة، اقترح الاتحاد الأوروبي العديد من المجالات التي ينبغي إدخال تحسينات عليها من أجل إعادة بناء الثقة وتجنب دوامة انحداريه في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين. تشمل هذه الممارسات المثبطة التي يمكن أن ترقى إلى مستوى الإغراق في قطاع توربينات الرياح، تيسير تدفقات البيانات عبر الحدود، إضفاء الطابع الإقليمي على النهج في التعامل مع التجارة في المنتجات الغذائية، وإنهاء التمييز في الوصول إلى الأسواق للشراء، وخاصة في قطاعات مثل الأجهزة الطبية”.

وأشار منسق دبلوماسية بروكسل إلى أن “هناك خلافات مهمة بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن العديد من القضايا، وأبرزها المسائل التجارية والسياسية، والتي تحتاج إلى إدارتها بعناية”.

ورأى أنه “من المهم أن ندافع عن المصالح والقيم الأوروبية. وفي الوقت نفسه، تظل الصين شريكاً محورياً للاتحاد الأوروبي في معالجة العديد من التحديات العالمية، بما في ذلك المناخ، والتنوع البيولوجي، الديون، الصحة والاستقرار العالمي. وسوف نستمر في الانخراط على جميع المستويات والدفع نحو تحقيق تقدم عبر جداول الأعمال الثنائية والعالمية”.