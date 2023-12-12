إيطاليا: حوافز برلمانية لإعادة المغتربين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر من البرلمان الإيطالي عن إعداد حزمة من الحوافز الرامية إلى إعادة العقول المغتربة إلى البلاد.

وقالت المصادر ذاتها، إن “هذا ما يعمل عليه ممثلو السياسية الإيطالية اليوم، إذ يتحرك البرلمان الإيطالي نحو تشجيع معدلات الولادات ومنح المكافآت لأولئك الذين يعودون إلى إيطاليا، حتى في ظل وجود أطفال قاصرين”.

وأشارت المصادر، إلى أنه “في الواقع، في 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري، حظيت الحكومة بالضوء الأخضر بشأن نص المرسوم التشريعي الخاص بالضرائب الدولية، وهي مستعدة لتنفيذ تعليمات اللجان البرلمانية لدعم الأسر”، مبينةً أن “محور القضية هو وضع نظام ميسّر للعمال الذين يعودون إلى إيطاليا اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2024، والذين يختارون نقل إقامتهم إلى الوطن مجدداً”.

وذكرت المصادر البرلمانية، أن “من بين المستجدات الرئيسية، ستكون هناك إمكانية توفير نظام أكثر فائدة”، إذ “تتمثل الفرضية بالسماح بزيادة الإعفاء الضريبي بنسبة بين 60-70% لآباء القاصرين العائدين”، كما طلب التعديل “تحفيز معدلات الولادات من خلال مزيد من التدابير التيسيرية للعمال الذين يصبحون آباء خلال فترة دخول النظام حيز النفاذ”، وكل ذلك مع “تمديد زمني للحوافز المرتبطة بالأبناء القصر المعالين، والذي يتناسب تصاعدياً مع عددهم”.