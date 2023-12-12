تاياني: مذكرة التفاهم مع تونس قلصت تدفقات الهجرة، ولكن الوضع صعب مع ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن “مذكرة التفاهم” الموقعة مع تونس “تسير بشكل جيد، وتم تخفيض عمليات مغادرة المهاجرين نحو إيطاليا إلى الحد الأدنى”، ولكنه وصف بـ”الصعب” إدارة الحوار مع الليبيين في هذا المجال حيث “لا تزال هناك عمليات مغادرة” من سواحلها صوب المياه الايطالية.

وجاء حديث تاياني اليوم الثلاثاء خلال جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية لمراقبة تنفيذ اتفاقية شنغن والإشراف على نشاط اليوروبول والرقابة والإشراف في شؤون الهجرة،

وأشار الوزير إلى أنه “في صفاقس هناك نحو خمسة آلاف مهاجر يرغبون في الابحار، لكن الشرطة التونسية تعمل على إيقافهم”.

واعترف تاياني بوجود “عراقيل” مع ليبيا بشأن وقف عمليات المغادرة للمهاجرين من سواحلها، إلا أنه أضاف مؤكدا “لقد عملنا على تعزيز قدرة السلطات الليبية على التدخل والإنقاذ في البحر من خلال الاستفادة أيضًا من برنامج الدعم الأوروبي”. وأردف بهذا الصدد “على مدار هذا العام قمنا بتسليم زوارق دورية وقمنا بإدارة دورات تدريبية رفيعة المستوى لنظرائنا الليبيين”، مشيرا إلى أنه “منذ عام 2017 وحتى اليوم، تم تخصيص 103 ملايين يورو لليبيا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

وقال: “سنواصل تقديم المساعدة لليبيا دون التراجع عن الحقوق الأساسية للمهاجرين”.