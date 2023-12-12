تاياني: مؤتمر إيطاليا-إفريقيا الشهر القادم لعرض “خطة ماتّي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى أن مؤتمر إيطاليا والدول الإفريقية الذي من المقرر أن ينعقد في روما يومي 28 و29 كانون الثاني/يناير القادم سيشهد عرض “خطة ماتي التي تهدف إلى تشجيع نمو القارة الإفريقية وليس فقط التعامل مع ظاهرة الهجرة”.

وقال الوزير الثلاثاء خلال جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية لمراقبة تنفيذ اتفاقية شنغن والإشراف على نشاط اليوروبول والرقابة والإشراف على شؤون الهجرة، “نريد شراكة مع القارة الأفريقية، وعقد اتفاقيات مشتركة مع الجهات الفاعلة” في القارة السمراء، معلنا أنه من المقرر عقد سلسلة من منتديات الأعمال في مختلف القطاعات، من الزراعة إلى الطاقة.